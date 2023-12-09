'Sistematik şekilde şiddet görüyordu'

Yayınlanma: 09.12.2023 - 04:00

Güncelleme: 09.12.2023 - 04:00

Cumhuriyet konuya ilişkin Kılıçaslan’ın avukatı Bilge Türköz ve Ece Kılıçaslan Acar’ın annesi Cemile Ayfer Gürsel ile konuştu.

Ece Kılıçaslan’ın eşi Erol Acar’dan sistematik şekilde şiddet gördüğünü belirten Türköz, “Olay günü, çocukların anlatımına göre Ece ile Erol yatak odasında kavga etmişler. Odadan çıktıklarında Ece’nin yüzü kan içerisindeymiş. Sonrasında balkondan düşmüş. Ece’nin ailesi ve biz avukatları bunun bir intihar vakası olmadığını düşünüyoruz. Şüpheli kocanın kanında metamfetamin isimli madde bulundu” ifadelerini kullandı. Anne Cemile Ayfer Gürsel ise “O kadar çok çelişkiler var ki nasıl çıkacak ortaya bilmiyoruz, savcıyı bekliyoruz” dedi.

