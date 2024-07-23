Sit alanında define ararken suçüstü yakalandılar: 3 gözaltı
Karabük’ün Eflani ilçesinde sit alanında yer altını yılan kamerası ile tarayarak define arayan 3 kişi suçüstü yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Eflani ilçesinde 1.’nci derece sit alanında yılan kamerası ile arama yapıldığı ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince operasyon yapıldı.
Yapılan operasyon kapsamında 3 kişi sit alanında bir adet yılan kamerası ve hortum ele geçirildi.
Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan 3 kişi alınan ifadelerinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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