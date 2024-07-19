Nevşehir'de akıllara durgunluk veren olay: Kavga ihbarına giden jandarma 'büyüyü' bozdu

Yayınlanma: 19.07.2024 - 10:42

Güncelleme: 19.07.2024 - 11:00

Ürgüp ilçesine bağlı Mazı köyünde, dün akşam saatlerinde Mazı köyünde kaçak define aramak isteyen şahıslar önce define arayacakları 2 katlı evi satın aldı.

Şahıslar, satın aldıkları evdeki dairenin birinde oturan kiracıyı çıkartmak istediler. Kiracılar çıkmayacaklarını söyleyince aralarında tartışma başladı.

Tartışma kavgaya dönünce kiracı jandarma ekiplerinden yardım istedi. Kavga ihbarı üzerine köye giden Ürgüp İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri akıllara durgunluk veren bir başka olayla karşılaştı.

Yeni ev sahibinden şikayetçi olan Servet D. birkaç gün önce evi yeni alan şahısların foseptik çukuruna bir şeylerin attıklarını söyledi. Bunun üzerine araştırma yapan jandarma ekipleri foseptik çukurunda şoke eden olayla karşılaştı.

BÜYÜ YAPTIKLARI ANLAŞILDI

Jandarma ekipleri foseptik çukurunda kiracıların fotoğraflarının bağlı bulunduğu hayvanlara ait kemik parçalarını buldu. Yeni ev sahibinin kiracıları bir an önce çıkartmak için büyü yaptırdığı anlaşıldı. Yaptıkları büyüyü evin foseptik çukuruna attıkları güvenlik kameralarına yansıdı.

Çevrede aramalarını genişleten jandarma ekipleri evin bahçesinin başka bir bölümünde yaklaşık 30 metre derinliğinde kazılmış bir çukur gördü. Yapılan araştırmada evi yeni alan kişilerin evin bahçesinde define aradıkları ve evi de define aramak için satın aldıkları ortaya çıktı.

Jandarma ekipleri evi satın alan 1 kişi ile define arayan bir başka kişiyi gözaltına aldı.

Mazı Köyü Muhtarı Cafer Kaygısız gazetecilere yaptığı açıklamada, “Jandarmalarla beraber buradaki suç aletlerini çıkarttık. 30 metre çukur kazmışlar. Olay yeri incelemeyi çağırdık. Arkadaşlar ilgileniyor. Burada hazine arıyorlar. Kaçak kazı yapmak için buradaki evi satın almışlar” dedi.