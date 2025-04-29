SİT alanında kaçak tarihi eser kazısına baskın: Gözaltılar var!

Aydın'ın Karacasu ilçesinde 1’inci derece SİT alanındakaçak kazı yapıp tarihi eser aradıkları belirlenen 5 şüpheli, yakalandı.

SİT alanında kaçak tarihi eser kazısına baskın: Gözaltılar var!
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DHA
Yayınlanma: 29.04.2025 - 12:14

Karacasu Jandarma Komutanlığı ekipleri, kırsal Gayre Mahallesi yakınlarında 1'inci derece SİT alanı olan bölgede kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.

Bu kapsamda, ekipler bölgeye dün akşam saatlerinde operasyon düzenledi. Kaçak kazı yapılan alandaki aramalarda; 1 çapa, 1 kürek, 1'er metre uzunluğunda 4 demir çubuk, 1 bidon, 1'i titanyum diğeri pirinç alaşımlı toplam 2 alan tarama çubuğu ve 2 bronz yüzük ele geçirildi.

Kaçak kazı yaptıkları belirlenen İ.Ç., B.S., C.A., S.A. ve A.O. gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. 


Etiketler: #Jandarma #aydın

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