Ölüdeniz’de binlerce şişe kaçak alkollü içki ele geçirildi
Fethiye’de jandarma ekipleri bir işletmeye düzenledikleri operasyonda 8 bin 664 şişe kaçak içki ele geçirdi.
Muğla İl Jandarma Komutanlığı’nın yürüttüğü istihbarı çalışmalar neticesinde, Fethiye’nin Ölüdeniz Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir işletmede bandrolsüz içki bulundurulduğu bilgisine ulaşıldı.
Bilgi üzerine Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, belirtilen işletmeye yönelik bir operasyon düzenledi. Yapılan arama sonucunda, işletmede farklı marka ve çeşitlerde toplam 8 bin 664 adet alkollü içecek ele geçirildi.
Konuyla ilgili olarak Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli işlemler başlatıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Milli Okçu'dan Paris 2024'e erken veda!
- En yüksek mevduat faizi veren banka belli oldu!
- Zaniolo'dan Galatasaray için açıklama
- Erdoğan'ı geçen tek bir isim var
- 'İletişim özgürlüğüne resmen bir darbe!'
- Busenaz Sürmeneli'nin rakibi için 'trans' tartışması!
- ‘Bu tavrı anlamak mümkün değil’
- AKP’li isim, İsrail’e kurşun geçirmez cam gönderiyor!
- Instagram'a erişim engeli!
- Türkiye'de 1 günlük milli yas ilan edildi!