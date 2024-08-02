Ölüdeniz’de binlerce şişe kaçak alkollü içki ele geçirildi

Yayınlanma: 02.08.2024 - 13:00

Güncelleme: 02.08.2024 - 13:00

Muğla İl Jandarma Komutanlığı’nın yürüttüğü istihbarı çalışmalar neticesinde, Fethiye’nin Ölüdeniz Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir işletmede bandrolsüz içki bulundurulduğu bilgisine ulaşıldı.

Bilgi üzerine Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, belirtilen işletmeye yönelik bir operasyon düzenledi. Yapılan arama sonucunda, işletmede farklı marka ve çeşitlerde toplam 8 bin 664 adet alkollü içecek ele geçirildi.

Konuyla ilgili olarak Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli işlemler başlatıldı.



