Site cinayet: Görevli, husumetlisini otoparkta katletti!

Konya'da site görevlisi Gültekin Y. (48), sitede oturan husumetlisi Vehbi Emre Alıcıoğlugil'i (44), tüfekle ateş ederek öldürdü. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Site cinayet: Görevli, husumetlisini otoparkta katletti!
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DHA
Yayınlanma: 06.04.2025 - 07:18

Olay, saat 01.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Selçuk Mahallesi Kargı Sokak'ta bir sitede meydana geldi.

OTOPARKTA CİNAYET

İddiaya göre, site görevlisi Gültekin Y., sitede oturan ve aralarında husumet bulunan Vehbi Emre Alıcıoğlugil'i, otoparka girdiği sırada tüfekle ateş edip yaraladı.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Alıcıoğlugil, sağlık görevlilerinin tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Alıcıoğlugil'in cansız bedeni de otopsi için Konya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Gültekin Y. ise olay yerinde polise teslim oldu. 


Etiketler: #konya #site #Cinayet

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