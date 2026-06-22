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Site havuzunda 'haşema' gerilimi: Serbest bırakılan görevli, itirazla tutuklandı

Site havuzunda 'haşema' gerilimi: Serbest bırakılan görevli, itirazla tutuklandı

22.06.2026 17:38:00
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İHA
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Site havuzunda 'haşema' gerilimi: Serbest bırakılan görevli, itirazla tutuklandı

Mersin’de bir sitede haşemalı bir kadının havuz alanına alınmadığı iddiasıyla gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan site görevlisi, cumhuriyet başsavcılığının itirazı üzerine tutuklandı.
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Olay, Mezitli ilçesine bağlı Tece Mahallesi’nde bulunan Zafer Sitesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, çocuğu havuzda bulunan bir kadın, haşemayla havuz alanına girmek istedi. Ancak site görevlisi tarafından kıyafeti nedeniyle alana girişine izin verilmedi.

Kadın, yaşananları cep telefonu kamerasıyla kaydederek yardım talebinde bulundu. Sosyal medyada yayılan görüntülerin ardından Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

SERBEST BIRAKILDI, İTİRAZLA TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli site görevlisi Baran D., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Başsavcılığın karara itiraz etmesi üzerine dosya yeniden değerlendirildi. Yapılan inceleme sonucunda şüpheli Baran D.’nin tutuklanmasına karar verildi.

İlgili Konular: #Mersin #gericilik #Haşema

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