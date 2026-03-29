Cumhuriyet Gazetesi Logo
Site içerisinde 'endişe verici' videolar çeken şahıs tutuklandı

Site içerisinde 'endişe verici' videolar çeken şahıs tutuklandı

29.03.2026 23:21:00
Güncellenme:
İHA
Takip Et:
Site içerisinde 'endişe verici' videolar çeken şahıs tutuklandı

Başakşehir’de bir site içerisinde endişe verici videolar çekerek sosyal medyada paylaşan şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı. Şahsın tutuklandığı öğrenildi.

Başakşehir ilçesi Bahçeşehir 2. Kısım Mahallesi’nde 28 Mart’ta bir site içerisinde bir şahıs, korku ve endişe oluşturacak videolar çekerek sosyal medya hesaplarında paylaştı.

Bu paylaşımlar site sakinlerinde tedirginlik oluştururken, polis ekipleri söz konusu paylaşımları yaptığı belirlenen 25 yaşındaki G.K.’yı yakaladı.

Şahıs, "şiddet kullanarak hayvanlara ölmüş insan bedeni ile ilgili müstehcen yayın üretmek ve satmak" suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

