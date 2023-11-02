Sitede korkunç cinayet... Cesedi 3 hafta boyunca saklamış!
Büyükçekmece'de 3 haftadır kendisinden haber alınamayan Fikret Aydın'ın cansız bedeni evindeki yatak bazasının altında silahla vurulmuş halde bulundu.
İstanbul'un Büyükçekmece ilçesi Celaliye Mahallesi'nde iddiaya göre, kendisinden 3 haftadır haber alınamayan elektrikçi Fikret Aydın'ın (39) bir yakını evine gitti.
Klimanın açık olduğunu ve evden kokular geldiğini fark eden yakını kokunun yoğun geldiği yatak odasına girdi.
BAZADAN CANSIZ BEDENİ ÇIKTI
Şahıs, bazayı açtığında Aydın’ın cansız bedeni ile karşılaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen ekipler Aydın’ın silahla vurularak öldürüldüğünü tespit etti. Polis evde ayrıca uyuşturucu düzeneği buldu.
Aydın’ın cesedinin yaklaşık 3 haftadır baza altında olduğu öğrenildi. Polis, konuyla ilgili çok yönlü inceleme başlatırken eve sürekli girip çıktığı söylenilen T.Y. isimli şahsın peşine düşüldü.
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