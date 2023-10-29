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Ankara'da toprağa gömülü ceset bulundu: 1 gözaltı!

Ankara'da bir kişinin öldürülerek toprağa gömüldüğü belirlendi, olayla ilgili 1 kişi yakalandı.

AA
Yayınlanma: 29.10.2023 - 07:42
Ankara'da toprağa gömülü ceset bulundu: 1 gözaltı!
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Ankara'nın Polatlı ilçesi Gedikli Mahallesi'nde kırsal bölgede bir çoban, jandarmaya, bir kişinin Tümülüs mevkisinde darbedildiğini ve sürüklendiğini gördüğünü ihbar etti.

Jandarmanın olay yerinde yaptığı incelemede, 60 yaşındaki Hasan G.'nin toprağa gömülü cesedi bulundu.

BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında diğer görgü tanıklarının ifadesine başvuran jandarma, şüpheli M.Ü.'yü gözaltına aldı.

Hasan G.'nin cesedi, Polatlı Duatepe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

 


Ankara ceset

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