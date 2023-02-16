Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin kimdir? Hilmi Bilgin hangi partiden?

Yayınlanma: 16 Şubat 2023 - 17:11

Güncelleme: 16 Şubat 2023 - 17:11

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Sivas'ın Gürün ilçesi de deprem bölgesi ilan edildi. Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin gündem oldu. Hilmi Bilgin'in, yaşamı ve kariyeri merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

HİLMİ BİLGİN KİMDİR?

Hilmi Bilgin, 1972 yılında Sivas’ta doğdu. Orta ve lise öğrenimi Sivas’ta tamamladı. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 1995 yılında mezun oldu. Sivas’ta bir süre kamu kurumunda avukatlık yapan Bilgin, bu görevinden istifa ederek serbest avukatlığa başladı. Sivas Barosu’nda sırasıyla 'Disiplin Kurulu Üyeliği', 'Yönetim Kurulu Üyeliği' ve 'Baro Başkanlığı' yaptı.

AKP Sivas İl Teşkilatında 'Seçim İşleri Başkanı', Teşkilat Başkanı ve Seçim Koordinasyon Merkezinde 'hukukçu' olarak siyasi çalışmalarda bulundu. 2011-2018 yılları arasında AKP Genel Merkezinde 'Seçim İşleri Başkan Yardımcılığı' görevini yürüttü. 24-25-26. dönem AKP Sivas milletvekilliği yapan Bilgin, Milletvekilliği süresince 'TBMM Adalet ve Anayasa Komisyon Üyesi' olarak çalıştı.

Cumhurbaşkanlığı’nın 2018/19 sayılı Kararnamesi ile Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılığına atanan Bilgin daha sonra 2019 yerel seçimlerinde Sivas Belediye Başkanlığına seçildi.

HİLMİ BİLGİN HANGİ PARTİDEN?

Hilmi Bilgin, AKP'nin adayı olarak 'Sivas Belediye Başkanı' olmuştur.

ÖZEL YAŞAMI

Hilmi Bilgin, evlidir.



