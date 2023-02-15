İskenderun Belediye Başkanı kimdir? İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı hangi partiden?

Yayınlanma: 15 Şubat 2023 - 12:15

Güncelleme: 15 Şubat 2023 - 12:15

10 ili etkileyen depremde binlerce vatandaş hayatını kaybetti. Hatay'ın İskenderun, Antakya ve Samandağ ilçeleri ise depremden en çok etkilenen bölgeler arasında yer aldı. Bununla birlikte bu bölgelerde görev yapan belediye başkanları dikkat çekmeye başladı. Depremden ağır hasar alan İskenderun'un Belediye Başkanı Fatih Tosyalı'nın hayatı merak konusu oldu.

FATİH TOSYALI KİMDİR?

Fatih Tosyalı, 1966 senesinde Hatay'ın İskenderun ilçesinde dünyaya geldi. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimi doğduğu ilçede tamamladı. Daha sonra, Isparta'da komando olarak askerliğini yaptı.

Çocuk yaşta çalışma hayatına giren Tosyalı, babasının soba üretimi yapan dükkanında çalışmaya başladı.

1988 senesinde ise kardeşleriyle birlikte Tosyalı Holding'i kurarak çelik sektöründe başarı elde etti. Bu holdinge bağlı tüm şirketlerde yönetim kurulu üyesi olarak görev aldı.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'ne (MÜSİAD) 2007 senesinde Hatay Şube Başkanı seçildi. 2012 senesinde ise Slovenya Fahri Konsolosu olarak görev aldı.

Fatih Tosyalı, bir sene sonra İskenderun Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Yönetim Kurulu Başkanı seçildi. 31 Mart 2019 yerel seçimlerde Hatay İskenderun Belediye Başkanı olarak aday oldu.

Fatih Tosyalı, 4 yıldır İskenderun Belediye Başkanı olarak görev almaktadır.

ÖZEL YAŞAMI

İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı evli ve 4 çocuğu bulunuyor.

İSKENDERUN BELEDİYE BAŞKANI HANGİ PARTİDEN?

İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı AKP'lidir.