Sögüt Belediye Başkanı kimdir? Sögüt Belediye Başkanı Rıza Arslan neden öldü?

Söğütlü Belde Belediye Başkanı Rıza Arslan hayatını kaybetti. Rıza Arslan kimdir, neden öldü?

cumhuriyet.com.tr
30 Aralık 2022 Cuma, 12:18
Sögüt Belediye Başkanı kimdir? Sögüt Belediye Başkanı Rıza Arslan neden öldü?
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Söğütlü Belde Belediye Başkanı Rıza Arslan dün akşam hayatını kaybetti. 

RIZA ARSLAN KİMDİR?

RızanArslan, 8 Mart 2021 tarihinde, aynı zamanda kuzeni olan Belediye Başkanı MHP’li Salim Koç’un koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirmesinin ardından meclis üyeleri arasından başkanlığa seçilmişti. 

 RIZA ARSLAN NEDEN ÖLDÜ?

Söğütlü Belde Belediye Başkanı Rıza Arslan, dün akşam saatlerinde evinde geçirdiği kalp krizi sonucu 67 yaşındahayatını kaybetti. 



Rıza Arslan Sögüt Belediye Başkanı

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