Sivas Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mesut Dursun, Gazeteci Oğuz Demirkaya'yı tehdit etti
Sivas Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mesut Dursun, gazeteci Oğuz Demirkaya'yı herkesin içinde tehdit etti. Demirkaya konuyu yargıya taşıdı.
Sivas Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mesut Dursun’un, annesinin vefatı üzerine taziye için gelenlere kooperatif imzasıyla yerel basın organlarında ücret karşılığı teşekkür mesajı yayımladığı iddia edildi.
İnternet Gazeteciler Derneği Yönetim Kurulu ve Sivas Gazeteciler Cemiyeti Denetim Kurulu Üyesi Gazeteci Oğuz Demirkaya, yaklaşık 15 bin liranın kooperatif bütçesinden ödendiği iddiasını haberleştirdi. Dursun, Sivas Valiliği’nin bir organizasyonunda, protokolden birçok kişinin bulunduğu ortamda gazeteci Oğuz Demirkaya’ya parmak sallayarak “Senin kelleni kopartacağım” diye tehdit etti.
Bunun üzerine Demirkaya, Dursun’u Sivas Cumhuriyet Savcılığı’na şikâyet etti. Dilekçede, Basın İlan Kurumu aracılıyla basın yayın organlarına ücret karşılığı yayımlattırılan teşekkür ilanının nasıl ödendiğinin araştırılması talep edildi.
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