Sivas’ın adalet arayıcısı Yeter Gültekin’e veda: Cenaze bilgileri belli oldu

2 Temmuz 1993 Sivas Katliamı’nda hayatını kaybeden halk müziği sanatçısı Hasret Gültekin’in eşi, eğitimci ve hak savunucusu Yeter Gültekin, bir süredir mücadele ettiği kanser hastalığına yenik düşerek Almanya’da hayatını kaybetti. Madımak Oteli katliamı sonrası adalet arayışının simge isimlerinden biri olan Gültekin’in vefatı, sevenlerini ve demokrasi bileşenlerini yasa boğdu.

Gültekin ve Fırtına aileleri, Yeter Gültekin’in vasiyeti doğrultusunda icra edilecek defin sürecine ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

VASİYETİ ÜZERİNE ORMAN MEZARLIĞI’NA DEFNEDİLECEK

Yapılan açıklamaya göre Yeter Gültekin, vasiyeti doğrultusunda sevgili annesinin ve kardeşinin yanında, orman mezarlığında toprağa verilecek. Aileler, taziyeleri ancak defin işleminin tamamlanmasının ardından kabul edeceklerini bildirdi.

TÖREN DÜZENLENMEYECEK, BAĞIŞ ÇAĞRISI YAPILDI

Yeter Gültekin’in arzusu üzerine defin sonrasında herhangi bir toplu tören düzenlenmeyeceği açıklandı. Aile, mezarlık alanındaki fiziksel koşulları ve merhumenin ideallerini hatırlatarak şu çağrıda bulundu:

Çiçek yerine bağış: Orman mezarlığında bırakılan çelenk ve buketlerin kısa sürede kaldırılması nedeniyle, çiçek göndermek yerine Gültekin’in ideallerine yakın bir kuruluşa bağış yapılması rica edildi.

Medya yasağı: Mezarlık alanına herhangi bir televizyon ekibinin kabul edilmeyeceği, görüntü ve video kaydı yapılmaması gerektiği önemle hatırlatıldı.

Ulaşım uyarısı: Bölgedeki otopark imkânlarının kısıtlı olması sebebiyle, cenazeye katılacak dostların toplu taşıma araçlarını tercih etmeleri tavsiye edildi.





ADALET MÜCADELESİYLE GEÇEN BİR ÖMÜR

1980'li yıllarda Türkiye'den Almanya'ya göç eden ve yaşamını burada sürdüren Yeter Gültekin, eşi Hasret Gültekin'i kaybettiği Madımak Katliamı'nın ardından açılan davaların en sıkı takipçilerinden biri olmuştu. Ömrünü "Sivas’ın ışığı sönmesin" diyerek adalet arayışına adayan Gültekin’in Köln’deki son yolculuğu, vasiyetindeki sadelikle gerçekleşecek.