Sivas’ın dağ köyünden Saraçhane’ye: Nuri Aslan’ın 'emanet' yolculuğu

İBB Başkanvekili Nuri Aslan, Armağan Çağlayan’ın Gör Beni programına konuk oldu. Sivas’ın bir dağ köyünde başlayan hayat hikâyesini, İstanbul’a uzanan öğrencilik ve çalışma yıllarını, Ekrem İmamoğlu ile yol arkadaşlığını ve 19 Mart gecesi yaşanan süreci anlattı. Zaman zaman duygusal, zaman zaman çarpıcı ifadeler kullanan Aslan’ın hikâyesinde öne çıkan kelime ise “emanet” oldu.

KÖYDEN İSTANBUL’A

1968 Sivas doğumlu olan Aslan, ilkokul üçüncü sınıfa kadar köyde okuduğunu belirterek, “Bir adam boyu kar yağdığını hatırlarım. Çocuk yaşta iki saat yürüyüp ölüm haberi götürdüğüm günleri unutamam” dedi.

10 Kasım doğumlu olduğunu söyleyen Aslan, doğum gününü hiç kutlamadığını ifade ederek, “Cumhuriyeti emanet ettiği gençler olarak o günü farklı yaşadık” diye konuştu.

HEM ÇALIŞTI HEM OKUDU

İstanbul’a kara lastik ayakkabıyla geldiğini anlatan Aslan, öğrencilik yıllarında bakkal çıraklığı yaptığını söyledi. “Ya sabah 05.30’da kalkıp bakkal açacaktım ya da okuyacaktım” sözleriyle o dönemi özetledi.

Yıldız Teknik Üniversitesi Gemi İnşa ve Gemi Makine Mühendisliği mezunu olan Aslan, ekonomik nedenlerle mesleğine gemilerde başlayamadığını, bir dönem kasaplık yaptığını ve sanayide çalıştığını aktardı.

33 yıl aynı şirkette görev yaptığını belirten Aslan, “Tuvalet de yıkadım, yer de süpürdüm. Gece yarılarına kadar freze tezgâhında kendimi geliştirdim. Küçük bir atölyeden dünyada ilk beşe giren bir şirket olduk” dedi.

“HAYATA AYNI YERDEN BAKMAK”

Ekrem İmamoğlu ile tanışmasını “hayata aynı yerden bakmak” sözleriyle anlatan Aslan, Beylikdüzü sürecinde Hasan İmamoğlu’nun kendisine “Oğlumu sana emanet ediyorum” dediğini aktardı.

31 Mart sürecine de değinen Aslan, “Mazbatayı almadan iş bitmez” diyerek hukuk ve irade vurgusu yaptı.

19 MART GECESİ VE SARAÇHANE

Diploma iptali kararını 18 Mart akşamı öğrendiğini belirten Aslan, gece saat 03.30’a kadar belediyede kaldığını söyledi. Sabah saatlerinde gelen telefonla Ekrem İmamoğlu’nun evinin polis ablukasında olduğunu öğrendiğini ifade eden Aslan, Saraçhane’ye gidiş anını şöyle anlattı:

“Babası size emanet etmiş, o da ‘burası sana emanet’ demiş. O anda dümeni tutmak zorundasınız.”

Sekiz gün boyunca Saraçhane’den ayrılmadığını belirten Aslan, sürecin ülke adına yaşanmamasını temenni etti.

“CUMHURİYETİN KALESİNİ TESLİM EDECEK MİYİZ?”

O gece yapılan değerlendirmelerde “Burayı terk edecek miyiz? Cumhuriyetin kalesini teslim edecek miyiz?” sorusunun gündeme geldiğini aktaran Aslan, Saraçhane’ye yürüyen gençler için “Cumhuriyetin çocukları cumhuriyete sahip çıktı” ifadelerini kullandı.

SİLİVRİ’DE İLK BAYRAM

Bayram sabahı Beylikdüzü’nde namaz kıldıktan sonra Silivri’ye gittiğini söyleyen Aslan, ilk görüşmede İmamoğlu’na, “Hiç üzülme. Bizim hizmetimiz millete ve Allah’adır. Bu millet çocuklarına sahip çıkacaktır” dediğini aktardı.

“TEK KORKUM HATA YAPMAK”

Konuşmasının sonunda “Ben bir cumhuriyet çocuğunun emanetini, bir cumhuriyet çocuğu olarak taşıyorum” diyen Aslan, korkmadığını ancak tek endişesinin hata yapmak olduğunu söyledi:

“Tek korkum, bir hata yaparım da kardeşlerim bir gün daha fazla zindanlarda kalır mı diye.”