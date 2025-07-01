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Sivas Katliamı 32. yılında... Çankaya Belediyesi’nden anlamlı etkinlikler dizisi!

Sivas Katliamı 32. yılında... Çankaya Belediyesi’nden anlamlı etkinlikler dizisi!

1.07.2025 15:48:00
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Haber Merkezi
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Sivas Katliamı 32. yılında... Çankaya Belediyesi’nden anlamlı etkinlikler dizisi!

Çankaya Belediyesi, 2 Temmuz 1993’te Sivas Madımak Oteli’nde katledilen aydın ve sanatçıları anmak üzere kapsamlı bir etkinlik programı hazırladı. 1–4 Temmuz 2025 tarihleri arasında düzenlenecek “Sivas Anma Etkinlikleri Programı”, tiyatrodan fotoğraf sergisine, anma töreninden sahne performanslarına uzanan yoğun bir içerikle gerçekleşecek.

1 Temmuz 2025 Salı günü saat 19.00’da başlayacak programın ilk etkinliği, Suavi’nin katılımıyla gerçekleşecek anma buluşması olacak. Şairler, ozanlar ve semah ekiplerinin de yer alacağı etkinlik, Dikmen 2 Temmuz Anıt Parkı’nda halkla buluşacak.

Aynı akşam saat 20.00’de, Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde “Cam Bardaklar Kırılsın” adlı tiyatro oyunu sahnelenecek. Senaryosu Şenal Sarıhan’a ait olan ve Simurg Tiyatro tarafından sahnelenen eser, insan hakları ve adalet arayışı temasına odaklanıyor.

2 Temmuz 2025 Çarşamba günü saat 13.00’te açılacak olan “Ateşin Düştüğü Yer” başlıklı fotoğraf sergisi ise bellek ve tanıklık kavramlarını merkezine alıyor. Mehmet Özer’in objektifinden Sivas Katliamı’na dair çarpıcı kareler, Doğan Taşdelen CSM’de sanatseverlerle buluşacak.

Program, 4 Temmuz 2025 Cuma günü saat 20.00’de sahnelenecek olan “Pembe Kapı” tiyatro oyunuyla son bulacak. Ankara Yeni Meydan Sahnesi’nin sahneleyeceği ve Kürşat Ömer Demirci’nin yazdığı bu yapımda, Eren Oray ve Demet Genç rol alacak. Yönetmen koltuğunda ise Mine Acar bulunuyor.

Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner’in öncülüğünde hazırlanan bu özel program, yalnızca bir anma değil, aynı zamanda tarihsel belleğin canlı tutulduğu bir kültür-sanat çağrısı niteliği taşıyor.


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