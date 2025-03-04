Sivas katliamı... Katillerin tahliyesine tepki: ‘33 can 33 gün nöbet’

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği (PSAKD) ve Sivas katliamında yakınlarını kaybeden aileler faillerin tahliye edilmesini protesto için önceki gün öldürülen 33 kişi için 33 gün sürecek adalet nöbeti başlattı.

Sivas katliamı... Katillerin tahliyesine tepki: ‘33 can 33 gün nöbet’
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Mehmet Menekşe
Yayınlanma: 04.03.2025 - 04:00

Cumhuriyet’e konuşan PSAKD Genel Başkanı Cuma Erçe, Ankara’da başlattıkları eylemin yurt geneline ve Avrupa’ya yayılarak devam edeceğini söyledi.

Erçe, “Yakalanmış 15 kişi serbest bırakıldı, yurtdışına kaçtı. Kaçan katiller getirilemediği gibi zaman aşımından cezasız kaldı. Şimdi de ağırlaştırılmış müebbet cezası alan 23 kişiden 17’si Anayasa Mahkemesi’nin kararı temel alınarak serbest bırakıldı. Bu da tam sözüm ona demokratikleşme, barış sürecinin başlatıldığı haftaya denk getirildi. Tam da bu hafta PSAKD’nin genel başkanına soruşturma açtılar” ifadelerini kullandı.


Etiketler: #katil #Anayasa #Ankara

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