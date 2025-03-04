Sivas katliamı... Katillerin tahliyesine tepki: ‘33 can 33 gün nöbet’

Yayınlanma: 04.03.2025 - 04:00

Güncelleme: 04.03.2025 - 04:00

Cumhuriyet’e konuşan PSAKD Genel Başkanı Cuma Erçe, Ankara’da başlattıkları eylemin yurt geneline ve Avrupa’ya yayılarak devam edeceğini söyledi.

Erçe, “Yakalanmış 15 kişi serbest bırakıldı, yurtdışına kaçtı. Kaçan katiller getirilemediği gibi zaman aşımından cezasız kaldı. Şimdi de ağırlaştırılmış müebbet cezası alan 23 kişiden 17’si Anayasa Mahkemesi’nin kararı temel alınarak serbest bırakıldı. Bu da tam sözüm ona demokratikleşme, barış sürecinin başlatıldığı haftaya denk getirildi. Tam da bu hafta PSAKD’nin genel başkanına soruşturma açtılar” ifadelerini kullandı.