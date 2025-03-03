Son Dakika... İstanbul Avcılar'da aile katliamı! Eşini ve 3 çocuğunu öldürdü, intihar etti...
Son dakika gelişmesi... İstanbul Avcılar'da bir şahıs eşi ile 3 çocuğunu katletti, ardından aynı silahla intihar etti. Polisin incelemeleri sürüyor.
Avcılar’da bir şahıs, eşi ve 3 çocuğunu silahla vurarak öldürdü. Ardından silahı kendi kafasına dayayan şahıs intihar etti.
Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Polisin incelemeleri sürüyor.
AYRINTILAR GELİYOR...
Etiketler: #Avcılar #aile katliamı #Cinayet
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