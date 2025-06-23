Sivas'ta iş cinayeti: İş makinesinin altında kalan operatör hayatını kaybetti

Edinilen bilgilere göre, olay, saat 10.30 sıralarında Sivas'ın Başıbüyük köyü Soğuk Çermik mevkiinde meydana geldi. Erol Demirkan isimli operatör, çalışma sırasında iş makinesinin devrilmesi sonucu aracın altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu iş makinesinin altından çıkarılan Erol Demirkan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.