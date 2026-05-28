Cumhuriyet Gazetesi Logo
Sivas'ta kene kabusu can aldı: KKKA şüphesiyle hastaneye kaldırılan yurttaş kurtarılamadı!

Sivas'ta kene kabusu can aldı: KKKA şüphesiyle hastaneye kaldırılan yurttaş kurtarılamadı!

28.05.2026 12:52:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Sivas'ta kene kabusu can aldı: KKKA şüphesiyle hastaneye kaldırılan yurttaş kurtarılamadı!

Sivas'ın Hafik ilçesinde hayvancılıkla uğraşan 4 çocuk babası Rıza Demir, kene tutunması sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle yoğun bakımda tedavi gören Demir'in ölümü, bölgede kene tehlikesini yeniden gündeme getirdi.

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Sivas'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi hayatını kaybetti.

Hafik ilçesine bağlı Adamlı köyünde hayvancılıkla uğraşan evli ve 4 çocuk babası Rıza Demir'e (55) 6 gün önce kene tutundu.

Demir, bir süre sonra rahatsızlanınca yakınları tarafından Hafik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ardından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen ve KKKA hastalığı şüphesiyle Anestezi Yoğun Bakım Servisi'nde tedavi altına alınan Demir, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yakınları tarafından teslim alınan Demir'in cenazesinin, Adamlı köyünde toprağa verileceği öğrenildi.

İlgili Konular: #Kene #KKKA