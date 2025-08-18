Sivas'ta ortalık savaş alanına döndü... Otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı

Sivas- Kayseri Caddesi üzerinde saat 23.30 sıralarında cadde üzerinden şehir merkezi istikametine giden İhsan Tuna yönetimindeki 60 AD 490 plakalı otomobil bariyerlere çarpıp, takla attı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü ile birlikte yanında yolcu olarak bulunan Muhammed Efe yaralandı.

BİR KİŞİ ÖLDÜ

Yaralılardan otomobil sürücüsü İhsan Tuna sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Muhammed Efe ise Numune Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.