Sivas'ta sır olay: Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

İlçe merkezi Camiorta Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşayan Şakir Şengül’den (38) haber alamayan arkadaşları, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Çilingir desteğiyle evin kapısını açan ekipler, Şengül'ü yerde hareketsiz halde yatarken buldu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde hayatını kaybettiği tespit edilen Şengül'ün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne gönderildi. Şengül’ün ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldı.