Sivas Valiliği’nden 'fırtına' uyarısı
Sivas Valiliği kentte etkili olması beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı yurttaşları uyardı.
Sivas Valiliği tarafında yapılan paylaşımda, “Sivas Doğu kesimlerinde beklenen rüzgarın, güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-80 km/sa), yer yer hamleli kuvvetli fırtına (90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Çatı uçması, toz taşımı, ulaşımda aksamalar, ağaç veya direk devrilmesi, soba veya baca zehirlenmesi gibi oluşması muhtemel risklere karşı tedbirli ve dikkatli olması önem arz etmektedir” ifadelerine yer verildi.
Sarı Meteouyarı ??— Sivas Valiliği (@sivasvaliligi) October 3, 2022
??Kuvvetli Gök Gürültülü Sağanak Yağış Uyarısı!
Oluşması muhtemel risklere karşı vatandaşlarımızın tedbirli ve ve dikkatli olması önem arz etmektedir. https://t.co/BvVCtxGx5J
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