Sivas’a gidemeyen uçak Tokat’a indi!

Olumsuz hava şartları nedeniyle Tokat'a yönlendirilen İstanbul-Sivas uçağının yolcuları otobüslerle Sivas'a taşınırken, uçuşlar Tokat'tan devam etti.

Sivas’a gidemeyen uçak Tokat’a indi!
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İHA
Yayınlanma: 02.12.2024 - 09:19

Yoğun sis nedeniyle İstanbul-Sivas seferini yapan AJet Havayolları uçağı, 158 yolcusuyla Tokat Havalimanı'na yönlendirildi.

Tokat'a inen yolcular otobüslerle Sivas'a taşınırken, Sivas'tan gelen yolcular da aynı şekilde Tokat'a transfer edildi. Sivas'tan İstanbul'a yapılacak uçuşlar Tokat Havalimanı'ndan 19.15'te gerçekleştirildi.

Önceki gün de olumsuz hava şartları nedeniyle İstanbul'dan gelen uçaklar Kayseri ve Tokat'a inmişti.


Etiketler: #AJet #uçuş #uçuş iptali

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