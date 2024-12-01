Toplam 17 bin 757 adet uyuşturucu hap... Kocaeli'de operasyon: 1 tutuklama

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda 17 bin 757 adet uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı.

Toplam 17 bin 757 adet uyuşturucu hap... Kocaeli'de operasyon: 1 tutuklama
Abone Ol google-news
DHA
Yayınlanma: 01.12.2024 - 09:05

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çayırova ilçesinde belirlediği bir adrese operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında yapılan aramada, 16 parça halinde, toplam 17 bin 757 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Evde bulunan 1 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki sorgusu sonrası adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı. 


Etiketler: #uyuşturucu

İlgili Haberler

317 ilaç, bin 102 uyuşturucu hap... Iğdır'da 'kaçak botoks ilacı' operasyonu: 4 zanlı tutuklandı

317 ilaç, bin 102 uyuşturucu hap... Iğdır'da 'kaçak botoks ilacı' operasyonu: 4 zanlı tutuklandı
Üst aramasında yakalandı... Manisa’da jandarmadan 'uyuşturucu' operasyonu: 1 gözaltı

Üst aramasında yakalandı... Manisa’da jandarmadan 'uyuşturucu' operasyonu: 1 gözaltı
İstanbul'da parkta uyuşturucu operasyonu: Gözaltılar var!

İstanbul'da parkta uyuşturucu operasyonu: Gözaltılar var!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler