Toplam 17 bin 757 adet uyuşturucu hap... Kocaeli'de operasyon: 1 tutuklama
Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda 17 bin 757 adet uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çayırova ilçesinde belirlediği bir adrese operasyon düzenledi.
Operasyon kapsamında yapılan aramada, 16 parça halinde, toplam 17 bin 757 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Evde bulunan 1 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki sorgusu sonrası adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.
Etiketler: #uyuşturucu
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