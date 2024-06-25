Sivas’ta 1 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin yeni gelişme

Yayınlanma: 25.06.2024 - 17:08

Güncelleme: 25.06.2024 - 17:08

Olay, 23 Haziran'da saat 21.30 sıralarında Çayyurt Mahallesi 10’uncu Sokak’ta meydana geldi. Metin Taşdelen ile bir grup arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavgada Taşdelen, tabancayla açılan ateş ile göğsünden vuruldu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Taşdelen, Sivas Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Taşdelen, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Metin Taşdelen'in cenazesi otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınarak, merkeze bağlı Yukarı Tekke Mezarlığı'nda toprağa verildi.

4 ŞÜPHELİYE GÖZALTI

Polis ekipleri olay sonrası otomobille kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan teknik takip sonucu kavgaya karışanların Ş.A. (22), M.K. (20), E.G.Ş. (19) ve Y.Ş. (20) olduğu tespit edildi.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 4 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.