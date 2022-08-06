Sivas'ta 58 metrelik sucuk yapıldı: 'Amacımız dünyaya tanıtmak'
Sivas’ta 5 Ağustos'ta başlayan Gardaşlık Festivali kapsamında Sivas sucuğunun tanıtımı yapıldı. İl plakası olan 58 metre uzunluğunda üretilen sucuk, il protokolü ve esnaf tarafından kesilerek yurttaşlara ikram edildi. Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Sivas sucuğunu dünyaya tanıtmak istediklerini ifade etti.
Bu yıl 3'üncü kez düzenlenen 'Gardaşlık Festivali' etkinlikleri kapsamında Sivas'ın plaka işareti olan 58 metre uzunluğunda hazırlanan sucuk pişirip ikram edildi.
Atatürk Kongre Müzesi bahçesinde valilik ve belediye koordinesinde düzenlenen "Gardaşlık Festivali" etkinlikleri kapsamında Sivas Ticaret Borsası öncülüğünde kentteki sucuk üretimi yapan fabrikalar, 58 metre uzunluğunda, 5,8 santimetre çapında yaptığı sucuğu mangalda pişirerek yurttaşlara ikram etti.
Etkinlikte konuşan Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Gardaşlık Festivali'ne yurt içinden ve yurt dışından büyük ilgi olduğunu söyledi.
"DÜNYAYA TANITMAK İSTİYORUZ"
Festivalde vatandaşların buluşup kucaklaştığını belirten Şimşek, "Bu tür festivaller yerel değerlerimizin tanıtılması açısından da önemli bir fırsat. Daha önce Sivas pastırması coğrafi işaret belgesi alarak markalaşmıştı. Amacımız Sivas sucuğunu da markalaştırmak" dedi.
Şimşek, yaylalarda yetişen hayvanların etinden elde edilen Sivas sucuğunu dünyaya tanıtmak istediklerini ifade etti.
Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu ise coğrafi işaret tescil belgesi alınan Sivas pastırmasının ardından sucuğun tescili için de başvurunun yakın zamanda yapılacağını belirtti. Hastaoğlu, 58 metre uzunluğundaki sucuğu şehirde bu alanda üretimi yapan fabrikaların katkılarıyla hazırladıklarını aktardı.
Programa AKP TBMM Grup Başkanı İsmet Yılmaz, AKP Sivas Milletvekilleri Semiha Ekinci ve Mehmet Habib Soluk, CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve yurttaşlar katıldı.
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