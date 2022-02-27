Vaka yoğunluğu en çok artan ikinci ilde Sucuk Ekmek Festivali düzenlendi

27 Şubat 2022 Pazar, 15:26

Sağlık Bakanı’nın açıkladığı son verilere göre; geçen hafta Covid-19 vaka yoğunluğu en çok artan 10 il arasında ikinci sırada bulunan Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde Sucuk Ekmek ve Lezzet Festivali düzenlendi. Katılımın yoğun olduğu festivalde salgın önlemleri unutuldu.

Kadirli Belediyesi, pandemi nedeniyle geçen yıl iptal ettiği 7. Sucuk Ekmek ve Lezzet Festivali’ni bugün ilçedeki öğretmenevinin önünde yaptı. Yurttaşlara, ekmek arası sucuk ikramı yapılan festivale katılım yoğun oldu. Festivalde bazı vatandaşların maske takmadığı ve sosyal mesafe kuralına da uyulmadığı görüldü.

"MASKE TAKAN YOK, BU BÖYLE OLMAZ"



İçişleri Bakanlığı’nın 27 Haziran 2021 tarihli normalleşme genelgesinde, "Konser, festival, gençlik kampı gibi etkinliklere, kişi başına asgari açık alanlarda 4 metrekare, kapalı alanlarda 6 metrekare yer bırakılmak ve Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi’nde belirtilen kural ve esaslar ile temizlik, maske ve mesafe prensiplerine uyulmak kaydıyla izin verilecektir" denilmesine rağmen Kadirli’deki festivalde bu kurallar da uyulmadı.

Festivali düzenleyen Kadirli Belediyesi’nin başkanı Ömer Tarhan'ın asıl mesleğinin hekimlik olduğu öğrenildi.

Festivali yanlış bulduğunu söyleyen bir yurttaş, "Maske takan yok, millete yazık yani. Allah hastalarımıza şifalar versin. Bu böyle olmaz. Millete şöyle ev ev dağıtsa bundan iyi. Haksız mıyım kardeşim" dedi.