Sivas’ta aile katliamı... Annesini poşetle boğdu, kardeşini başından vurdu!
Sivas'ta Şehriban Kurt ve oğlu Hasan Kurt’tan haber alamayan yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, anne Kurt'u poşetle boğulmuş, oğlunu ise kafasına isabet eden kurşunla öldürülmüş halde buldu. Gözaltına alınan kardeş H.K., tutuklandı.
Sivas’ta Kılavuz Mahallesi Şehzade Sokak’ta bulunan bir apartmanda geçen günlerde aile içi katliam yaşandı.
Edinilen bilgiye göre; apartmanın giriş katında oturan anne Şehriban Kurt (67) ve oğlu Hasan Kurt’tan (46) haber alamayan yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen polis ekipleri kapıyı açıp içeri girince korkunç manzara ile karşılaştı. Anne poşetle boğularak, oğlu ise kafasına isabet eden kurşunla öldürülmüş halde bulundu.
ZANLI İNTİHARA KALKIŞTI
Polis ekiplerinin çalışması sonucu gözaltına alınan kardeş H.K. intihara kalkıştı. Hastanedeki tedavisi tamamlanan H.K. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.
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