Sivas'ta 'baba katili' tutuklandı

Yayınlanma: 24.06.2024 - 12:12

Güncelleme: 24.06.2024 - 12:17

Karalar köyünde 22 Haziran’da uzun süredir İstanbul’da annesinin yanında yaşayan ve psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Özgür Toprak U.’yu, babası Selman U. bayram tatili için köye çağırdı.

Tatil sonrası babasından yıllar önce boşanan annesi A.U.’nun yanına geri dönüş için hazırlık yapan Özgür Toprak U. ile Selman U. arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, silahlı kavgaya dönüştü, Özgür Toprak U. evde bulunan av tüfeği ile babasına ateş etti.

Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Selman U.’nun hayatını kaybettiği belirlendi. Cinayet şüphelisi oğlu ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Özgür Toprak U., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Selman U.’nun cenazesi ise Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ndeki otopsi işlemlerinin ardından aileye teslim edildi. Selman U.’nun cenazesi defnedilmek üzere Karalar köyüne götürüldü.