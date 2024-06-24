Sivas’ta hafif ticari araç devrildi: 6 kişi yaralandı

Sivas’ın Yıldızeli ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

AA
Yayınlanma: 24.06.2024 - 07:26
Sivas’ta hafif ticari araç devrildi: 6 kişi yaralandı
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D.S. yönetimindeki 34 UF 2680 plakalı hafif ticari araç, Sivas-Ankara kara yolunun Yıldızeli ilçesi Bakırcıoğlu mevkisinde devrildi.

Bilgi verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan U.M.S, A.S, B.S, C.K. ve İ.S. yaralandı.

Yaralılar, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi ile Numune Hastanesi’ne sevk edildi.

Yaralılardan C.K’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.


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