Sivas’ta hafif ticari araç devrildi: 6 kişi yaralandı
Sivas’ın Yıldızeli ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 1'i ağır 6 kişi yaralandı.
D.S. yönetimindeki 34 UF 2680 plakalı hafif ticari araç, Sivas-Ankara kara yolunun Yıldızeli ilçesi Bakırcıoğlu mevkisinde devrildi.
Bilgi verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan U.M.S, A.S, B.S, C.K. ve İ.S. yaralandı.
Yaralılar, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi ile Numune Hastanesi’ne sevk edildi.
Yaralılardan C.K’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Tekbirlerle şubeyi bastılar
- Alınmayan önlemler, yıkım getiren sonuç...
- Hakan Çalhanoğlu'ndan Arda Güler sözleri!
- 'MHP (Babamın partisi) ...'
- Şeriat İslam değildir
- Sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar etkili olacak!
- Özel sektör 'ara zam' yapacak mı?
- EYT'de yeni dalga mı geliyor?
- Şevval Sam'ın 'sınıf farkı' açıklaması tepki çekti
- Ertelenen zamların tarihi belli oldu!