Sivas'ta bıçaklı kavga: 1 kişi yaralandı

Sivas'ta çıkan bıçaklı kavgada yaralanan kişi tedavi altına alındı.

AA
Yayınlanma: 11.03.2024 - 10:42
Sivas'ta bıçaklı kavga: 1 kişi yaralandı
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Küçük Minare Mahallesi Atatürk Bulvarı Meydan Camisi önünde ayakkabı boyacılığı yapan E.K. (37) ve kardeşi A.K. (39) ile E.B. (47) arasında başlayan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kavgada bıçakla yaralanan E.B. ambulansla Numune Hastanesi'ne kaldırıldı.

2 GÖZALTI

Gözaltına alınan E.K. ve A.K'nin Emniyet'teki işlemleri sürüyor.


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