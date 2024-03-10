Mahalleli ile hurdacılar kavga etti: Ortalık karıştı!

Yayınlanma: 10.03.2024 - 00:45

Güncelleme: 10.03.2024 - 00:45

İstanbul Bayrampaşa İsmet Paşa Mahallesi Tophane Sokak'ta saat 18.00 sıralarında önce kavga, ardından yangın çıktı.

İddiaya göre, kentsel dönüşüm için boşaltılan dairelere ihale yolu ile gelen hurdacılar, belirlenen binadaki hurdaları toplamaya başladı.

Hurdacıların bu binalar dışında başka bir binaya girdiğini gören mahalle sakinleri duruma tepki gösterdi. Bunun üzerine mahalle sakinleri ile hurdacılar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında binada bulunan hurdacılar, bina içerisinde bulunan bazı eşyaları sokağa atmaya başladı.

Hurdacılar daha sonra sokak üzerine attıkları eşyaları yaktı, mahalle sakinleri ise polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan eşyalara müdahale ederken, polis kavga eden tarafları ifadelerini almak üzere polis merkezine götürdü.

"HER YER YIKILDI"

Mahalle sakini Çetin Kurtuluş, "Belediye ihaleye vermiş boşalan evleri. İhale sahibi de ihaleyi başka hurdacılara vermiş. Bir baktık ki hurdacılar evin içini boşaltmışlar. Evin içini boşaltmakla kalmayıp karşı binaya da giriyorlar. Bu sefer karşı binaya giren hurdacılar ile mahallenin gençleri birbirine girdi, her yer yıkıldı böyle işte. Eşyaları yukarıdan aşağıya attılar, söküp topladılar. Geldiğimizde her şey bitmişti, evin içini komple boşaltmışlardı" dedi.