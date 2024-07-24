Sivas'ta devrilen hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Sivas'ın Hafik ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

AA
Yayınlanma: 24.07.2024 - 16:33
Sivas'ta devrilen hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
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M.K. (40) idaresindeki 33 ZR 838 plakalı hafif ticari araç, Sivas-Erzincan kara yolu Yarhisar köyü yakınlarında tarlaya devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücü ile araçtaki İ.K. (72) ve G.K. (66) yaralandı.

Hafik Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan G.K. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


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