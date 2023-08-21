Sivas’ta dolandırıcılık yapan sahte 'polis' ve 'savcı' yakalandı

Sivas’ta geçen günlerde bir vatandaşı arayarak kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan ve “Adınız terör örgütleri listesine karışmış” diyerek bir yurttaşı 500 bin TL dolandıran iki kişi, Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu yakalanarak cezaevine gönderildi.

İHA
Yayınlanma: 21.08.2023 - 15:55
Sivas’ta dolandırıcılık yapan sahte 'polis' ve 'savcı' yakalandı
Abone Ol google-news

Kendilerini polis-savcı olarak tanıtarak “Adınız terör örgütleri listesine karışmış, biz bir operasyon yapacağız, bize yardımcı olmanız gerekiyor, evinize Komiser bir arkadaş gelecek, size vatan parolasını söyleyecek, evinizde bulunan ziynetleri ona verin, akşam 17.00’de operasyon bitiminde size getireceğiz” şeklinde 1 kişiyi yaklaşık 500 bin TL değerinde ziynet eşyasını alarak dolandıran şüphelilere yönelik Sivas, Gaziantep ve Aksaray’da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Emniyet ekipleri tarafından yakalanan C.C.D. ve C.B.’nin kaldıkları ikamette yapılan aramada; 2 adet 7.65 mm çapında tabanca, 12 adet 7.65 mm çapında fişek, 18.000 TL para, 7 adet cep telefonu, 10 adet sim kart yuvası, 4,07 gram metamfetamin ele geçirildi.

CEZAEVİNE KONULDULAR

Olaya ilişkin yakalanan 2 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sivas İl Emniyet Müdürlüğü yapılan operasyonla ilgili video hazırlayarak yurttaşları uyardı.


dolandırıldı dolandırıcılık dolandırıcı

İlgili Haberler

Cezaevine giren gazeteci Barış Pehlivan’ın Avukatı Hüseyin Ersöz: Can güvenliği riski var!

Cezaevine giren gazeteci Barış Pehlivan’ın Avukatı Hüseyin Ersöz: Can güvenliği riski var!
Sezen Aksu cezaevinde olan Merdan Yanardağ'ı icraya verdi

Sezen Aksu cezaevinde olan Merdan Yanardağ'ı icraya verdi
CHP'li Eren Erdem'den cezaevindeki gazeteciler Pehlivan ve Yanardağ'a ziyaret

CHP'li Eren Erdem'den cezaevindeki gazeteciler Pehlivan ve Yanardağ'a ziyaret

En Çok Okunan Haberler