CHP'li Eren Erdem'den cezaevindeki gazeteciler Pehlivan ve Yanardağ'a ziyaret

CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, gazeteci Barış Pehlivan ve Merdan Yanardağ’ı tutuklu bulundukları Silivri Cezaevi’nde ziyaret etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.08.2023 - 18:25
Abone Ol google-news

"Gazetecilik" yaptığı için cezaevine giren Barış Pehlivan ve TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’ı Silivri'de ziyaret eden CHP'li Eren Erdem, tutuklamaların haksızlığına dikkat çekti.

Erdem, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada “Sizlere çok selamları var, çok güçlüler, çok kararlılar. Ancak haksız ve hukuksuz yere içeride tutuluyorlar.” ifadelerini kullandı.

Merdan Yanardağ’ın kendisinin de daha önce tutulduğu bölümde kaldığını vurgulayan Erdem, haksız ve adaletsiz gerçekleştirilen bu tutuklamalara karşılık, davaların takipçisi olduklarını belirterek “Türkiye’de gazetecilik yaptığı için tutuklanan herkesin mücadelesine sahip çıkmaya devam edeceğiz.” dedi.


Eren Erdem Merdan Yanardağ Barış Pehlivan

İlgili Haberler

Barış Pehlivan'dan Merdan Yanardağ'a 'selam'

Barış Pehlivan'dan Merdan Yanardağ'a 'selam'
Barış Pehlivan'ın avukatı Hüseyin Ersöz: Can güvenliği tehlikede

Barış Pehlivan'ın avukatı Hüseyin Ersöz: Can güvenliği tehlikede
Son Dakika: Barış Pehlivan'ın denetimli serbestlik başvurusuna savcılıktan 'olumsuz' yanıt

Son Dakika: Barış Pehlivan'ın denetimli serbestlik başvurusuna savcılıktan 'olumsuz' yanıt

En Çok Okunan Haberler