CHP'li Eren Erdem'den cezaevindeki gazeteciler Pehlivan ve Yanardağ'a ziyaret
CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, gazeteci Barış Pehlivan ve Merdan Yanardağ’ı tutuklu bulundukları Silivri Cezaevi’nde ziyaret etti.
"Gazetecilik" yaptığı için cezaevine giren Barış Pehlivan ve TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’ı Silivri'de ziyaret eden CHP'li Eren Erdem, tutuklamaların haksızlığına dikkat çekti.
Erdem, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada “Sizlere çok selamları var, çok güçlüler, çok kararlılar. Ancak haksız ve hukuksuz yere içeride tutuluyorlar.” ifadelerini kullandı.
Merdan Yanardağ’ın kendisinin de daha önce tutulduğu bölümde kaldığını vurgulayan Erdem, haksız ve adaletsiz gerçekleştirilen bu tutuklamalara karşılık, davaların takipçisi olduklarını belirterek “Türkiye’de gazetecilik yaptığı için tutuklanan herkesin mücadelesine sahip çıkmaya devam edeceğiz.” dedi.
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