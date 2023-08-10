Sivas'ta feci kaza... 1 kişi hayatını kaybetti, ikisi çocuk 3 kişi yaralandı!

Koyulhisar ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

AA
Yayınlanma: 10.08.2023 - 16:29
Sivas'ta feci kaza... 1 kişi hayatını kaybetti, ikisi çocuk 3 kişi yaralandı!
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Sivas'ın Koyulhisar ilçesine bağlı Güzelyurt köyü Mustafalıboynu mevkiinde M.Ş. (34) idaresindeki 58 DDT 114 plakalı traktör, devrildi. 

Kazada sürücü ile P.K. (18), F.Ş. (11) ve E.K. (16) yaralandı. Koyulhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan P.K., müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.


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