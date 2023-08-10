İstanbul'da zincirleme kaza: 16 araç birbirine girdi

Maltepe'de seyir halinde olan vincin yol ortasında durması nedeniyle arkasından gelen 16 araç kazaya karıştı. Kazada can kaybı yaralanma yaşanmazken araçlarda maddi hasar oluştu.

İHA
Yayınlanma: 10.08.2023 - 15:17
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İstanbul'un Maltepe ilçesinde saat 13.30 sıralarında iddiaya göre, yol üzerinde seyir halinde olan vinç sürücüsü bir anda yolun ortasında durdu.

Arkasından gelen 16 araç ise kaygan zeminin etkisiyle birbirine girdi. Kazada can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken araçlarda maddi hasar oluştu.

YOL TRAFİĞE KAPANDI

Meydana gelen kaza sonrası vinç sürücüsü olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Ekipler kaza ilişkin çalışma başlatırken yol uzun süre trafiğe kapandı.

"OLAY ÇOK ENTERESAN OLDU"

Kazaya karışan araç sürücülerinden Emrah Baran Özdemir, "Olay çok enteresan oldu. Minibüs kendisini kurtarabilmek için sola kırıyor ve refüjden karşı yola geçiyor. Hemen arkasındaki araçta fren yapıp başka bir aracın vurmasıyla karşı yola geçiyor. Arkamdaki araç bana vurmasın diye fren yaptım ama ben boşa bıraktım arabayı. Arkamdaki araç bariyere vurdu, taksi kamyonun altına girdi. Yol kilitlenince trafik durdu. Herkes küçük sıyrıklarla atlattı" dedi.

 


Maltepe araç zincirleme kaza

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