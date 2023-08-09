İstanbul'da feci kaza! Havalimanı servisi yoldan çıkarak köprüden uçtu: 1'i ağır 29 kişi yaralandı

Yayınlanma: 09.08.2023 - 20:04

Güncelleme: 09.08.2023 - 20:45

Eyüpsultan Kemerburgaz'a bağlı Işıklar-Ağaçlı yolu üzerindeki köprüde seyreden servis otobüsü, henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıkarak, yaklaşık 6 metre yükseklikten boş araziye düştü.

İLK BELİRLEMELERE GÖRE 29 KİŞİ YARALANDI

İhbar üzerine, bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otobüste sürücü ve 46 kişinin bulunduğu, kazada ilk belirlemelere göre 29 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.