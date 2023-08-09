İstanbul'da feci kaza! Havalimanı servisi yoldan çıkarak köprüden uçtu: 1'i ağır 29 kişi yaralandı
Son dakika haberi... İstanbul Eyüpsultan'da içerisinde 45 işçinin bulunduğu servis aracı, yoldan çıkarak köprüden aşağı uçtu. Yan yatan araçta bulunan 46 kişiden 29'u yaralanırken olay yerine çok sayıda sağlık, güvenlik ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Eyüpsultan Kemerburgaz'a bağlı Işıklar-Ağaçlı yolu üzerindeki köprüde seyreden servis otobüsü, henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıkarak, yaklaşık 6 metre yükseklikten boş araziye düştü.
İLK BELİRLEMELERE GÖRE 29 KİŞİ YARALANDI
İhbar üzerine, bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otobüste sürücü ve 46 kişinin bulunduğu, kazada ilk belirlemelere göre 29 kişinin yaralandığı öğrenildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
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