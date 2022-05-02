Sivas'ta otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti

Sivas'ta yolun karşısına geçmeye çalışan 14 yaşındaki çocuğa araba çarptı. Hastaneye kaldırılan çocuk kurtarılamadı.

AA
02 Mayıs 2022 Pazartesi, 14:32
Sivas'ta otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti
Abone Ol google-news

K.Y. (23) idaresindeki 07 ACT 402 plakalı otomobil, Kümbet Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan 14 yaşındaki Yiğit Kırak'a çarptı.

Ağır yaralanan Kırak, kaldırıldığı Sivas Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Araç sürücüsü K.Y. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

 


sivas otomobil trafik kazası

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler