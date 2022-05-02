Sivas'ta otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti
Sivas'ta yolun karşısına geçmeye çalışan 14 yaşındaki çocuğa araba çarptı. Hastaneye kaldırılan çocuk kurtarılamadı.
K.Y. (23) idaresindeki 07 ACT 402 plakalı otomobil, Kümbet Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan 14 yaşındaki Yiğit Kırak'a çarptı.
Ağır yaralanan Kırak, kaldırıldığı Sivas Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Araç sürücüsü K.Y. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Video Haberler
- Ekrem İmamoğlu'ndan bayram mesajı
- İstanbul'da korkutan yangın
- Bursa’da trafik kazası: çok sayıda yaralı var...
- Ekipler seferber oldu… Her yerde aranıyorlar
- Erbaş'tan Süleymaniye Camisi'nde İngilizce hutbe
- Engelli adamın motosikletini böyle çaldı
- Yolcu treninin çarptığı traktör sürücüsü öldü
- 'Gidin evinizde oynayın'
- Bu çiçeği koparmanın cezası 110 bin TL
- Gaziantep'te 111 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
En Çok Okunan Haberler
-
- Suriyelilerden Türklere yardım
- MB'nin dolar hamlesi ne anlama geliyor?
- Burak Yılmaz 3-0 kaybedilen maçta çılgına döndü!
- e-Devlet hacklendi mi? Gözaltı var
- Evin duvarından 63 yıllık McDonald’s siparişi çıktı
- 'Erdoğan’ın Biden’la görüşememesi...'
- Erdoğan'dan krize 'inşallah' formülü
- Otomobilin çarptığı 5 yaşındaki Yusuf'tan acı haber
- Erdoğan'ın eski doktoru 'Man Adası'ndan seslendi
- Ünlü şarkıcı Niran Ünsal hastaneye kaldırıldı