Sivas'ta görevi başında kalp krizi geçiren polis hayatını kaybetti
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde, görevi başında kalp krizi geçiren 50 yaşındaki polis memuru yaşamını yitirdi.
Şarkışla Emniyet Müdürlüğünde görevli, evli ve 3 çocuk babası Ünlü Cıgır, Bölge Trafik İstasyon Amirliği'nde mesaideyken kalp krizi geçirdi.
Mesai arkadaşlarının haber vermesi üzerine sağlık ekiplerince Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırılan Cıgır, burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Cıgır'ın cenazesi, hastanenin morguna konuldu.
Polis memurunun naaşının, yarın düzenlenecek törenin ardından Nevşehir'in Gülşehir ilçesine gönderileceği öğrenildi.
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