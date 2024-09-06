Sivas’ta iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Yayınlanma: 06.09.2024 - 10:26

Güncelleme: 06.09.2024 - 10:28

Feci kaza, dün saat 23.30 sıralarında D-100 kara yolunun Suşehri ilçesi Akçaağıl köyü yakınlarında meydana geldi.

M.Ö. yönetimindeki 60 ACH 474 plakalı otomobil ile Ramazan Bozkurt idaresindeki 44 AAC 814 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler ile M.Ö'nün aracındaki E.D. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Suşehri Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan Ramazan Bozkurt, yapılan tüm müdahaleye karşın kurtarılamadı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.