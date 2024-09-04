Özgür Özel, Sivas Kongresi'nin 105. yıldönümünde konuştu, AKP'li Güler kürsüye çıktı, yurttaş alanı terk etti

Yayınlanma: 04.09.2024 - 12:41

Güncelleme: 04.09.2024 - 12:42

Sivas Kongresi’nin 105. yıl dönümü töreninde konuşan CHP lideri Özgür Özel, Mustafa Kemal Atatürk'ün kendisine karşı çıkanlarla saatlerce müzakere ettiğini ve tüm kararları oy çokluğu ile aldığını hatırlattı. Özel, TBMM'deki kavgalara atıfta bulundu.

Özel'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Tarihi geçmişlerine yapılan atıflara katkı olarak buradan büyük bir onurla bir tarihi hatırlatmayı da ben yapmak istiyorum. Sivas Kongresi‘nde Anadolu’daki işgale karşı mücadele veren tüm yapılar tüm dernekler birleştirilmiş ve Anadolu ve Müdafaai Hukuk Cemiyetleri adı altında toplanmıştır. Anadolu ve Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri; kurtuluşu, İstiklal Savaşı’nın meyvesini oluşturan omurgasını oluşturan yapıdır ve bu yapı önümüzdeki süreçte bütün Anadolu'nun şahit olduğu bir kenetlenmeyi hayata geçirecek ve İstiklal Savaşı’nı kazanacak olan mücadeleyi başlatacak ve sürdürecek olan yapıdır. Bu yapı cumhuriyetin kurulmasına giden yolda Cumhuriyet Halk Fırkası adını alıp daha sonra da Cumhuriyet Halk Partisi‘ne dönüşecektir. Cumhuriyet Halk Fırkası’nın 1927 yılında yapılan ve resmen birinci kongresi olarak açılan kongrede Gazi Mustafa Kemal Atatürk hem açılışta hem kongrede okuduğu büyük Nutuk‘ta Cumhuriyet Halk Partisi’nin ilk kongresinin yapılmakta olan 1927 Kongresi'nin değil 4 Eylül 1919’da başlamış olan Sivas kongresi olduğunu kayda geçirmiş ve büyük Nutuk'unda yer vermiştir. Bu büyük onur bu büyük gururla burada ilan etmek isterim ki bugün tüm adımlarınızı 105 yıl önce Sivas'ta atılan kararlara bağlılık için atıyoruz.

Biz kurucu kadrolarımızdan aldığımız ilhamla cumhuriyetimizi korumak ve yüceltmek için bir asıl önceki azimle çalışıyor bu yolda mücadelemizi kararlılıkla büyütüyoruz. Hedefimiz gelecek nesillere daha güçlü, daha zengin, daha özgür ve daha adil bir Türkiye’yi miras bırakmaktır. Bu bizim Tarihi sorumluluğumuzdur.

Bazı günler ve Meclis‘te 1 dakika için çıkan kavgalar, bazı günler Meclis’te bazı sözlere duyulan tahammülsüzlükleri ve ona kaba kuvvetle bastırmaları, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün gücünde vasfında birinin kendisine karşı kongreye başkan adayı sunanlara dakikalarca saatlerce müzakere edip bütün kararları en sonunda oya sunarak aldığını görmek ve bir kişinin verdiği kararlarla değil de milletin temsilcilerinin verdiği müşterek kararın toplumda en üst rızayı doğurduğunu ve en büyük başarıları getirdiğini bir kez daha hatırlatmak isterim.

AKP'Lİ GÜLER KÜRSÜYE ÇIKINCA ALAN BOŞ KALDI

Özgür Özel'in ardından AKP Grup Başkanı Abdullah Güler'in kürsüye çıkmasıyla yurttaşlar tepki göstererek alanı terk etti.

Bir yurttaş tepkisini şu sözlerle ifade etti:

"Anamızı bellediler 23 sene, emekliyiz biz. Mahvettiler bizi ya. Eleştirmeyelim mi kardeşim? Doğruları söylemeyelim mi? O zaman emekliler ölsün"