Sivas Kongresi’nin 105. yılında kurultay düzenleyen CHP yol haritasını açıkladı

Yayınlanma: 05.09.2024 - 04:00

Güncelleme: 05.09.2024 - 04:00

CHP, Sivas Kongresi’nin 105. yıldönümünde tüzük ve program değişikliği çalışmalarını yapacağı İkinci Yüzyıl Değişim Kurultayı’nı dün Sivas’tan başlattı. Tarihi kongre binasının yakınındaki bir otelde yapılan etkinliğe CHP’nin eski genel başkanları Altan Öymen ve Hikmet Çetin ile eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın’ın yanı sıra Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile Ankara’nın ilçe belediye başkanları da geldi.

ÖZGÜVENLİ SİYASET

Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün Sivas Kongresi’nin CHP’nin ilk kongresi olduğunu söylediğini anımsatan Özel konuşmasında şunları belirtti: “Sivas Kongresi bizim ilk kurultayımızdır. Ülkemizi kurtaran, bağımsızlığı mümkün kılan partimiz, ülkemizi önce demokrasiyle, sonra sosyal demokrasiyle tanıştırmıştır. Ne yazık ki partimiz, son yarım asırda, tek başına iktidar olamamıştır. Ancak bugün kuruluş felsefesinden sapmayan CHP, son seçimlerin birinci partisidir. CHP bugün özgüvenli siyasetiyle, iktidarın tek ve en güçlü seçeneğidir.” Geçen yıl yapılan kurultayla kendilerine iktidar olma görevi verildiğini söyleyen Özel şu ifadeleri kullandı:

SEÇİME GİDECEĞİZ

“Şimdi bize düşen görev, milletimizin beklentilerine göre genel seçimlere gitmektir. Kısır kavgalara, şahsi tartışmalara girmeden, milletin gündeminden başka bir gündemi konuşmadan, bizi çekmek istedikleri kutuplaşma oyunlarına gelmeden, özgüvenli siyasetten ödün vermeden birlikte geleceğe yürümektir. Türkiye’nin birinci partisinin rakibi, artık diğer partiler değildir. Hedefimiz, aldığımız yüzde 38 oyu yüzde 50’nin üzerine çıkarmaktır.” Özel, CHP’nin Avrupa Birliği’ne girmek, Rusya ve Çin’le iyi ilişkiler kurmak gibi hedeflerinin olduğunu da vurguladı.

AYAKTA ALKIŞLANDI

Ardından salonda oturanları ayağa davet eden Özel, “105 yıl sonra yeniden Sivas’tayız. Ayağa kalkın. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün partisini yerel seçimlerde Türkiye’nin birinci partisi yaptık. İlk genel seçimlerde partimizi birinci parti yapmak için; yol haritamızı belirlemek, en demokratik tüzüğü yapmak, Türkiye’yi nasıl yöneteceğimizi tarif edeceğimiz program değişikliğini başlatmak, yani iktidar yürüyüşüne ilk adımı atmak üzere hepinizi Ankara’ya davet ediyorum” çağrısını yaptı. Partililer Özel’in çağrısını ayakta alkışladı.

‘DAHA DEMOKRATİK BİR TÜZÜKLE DEVAM’

Özgür Özel, Sivas Kongresi’nin yıldönümü etkinlikleri kapsamında ilk olarak şehirdeki resmi törenlere katıldı. Tarihi kongre binasında başlayan törenlerde Sivas Kongresi’nin canlandırması yapıldı. Özel, programın ardından yaptığı konuşmada Atatürk’ün Sivas Kongresi’ni CHP’nin ilk kongresi kabul ettiği sözlerini anımsattı. Özel, “Büyük gururla buradan ilan etmek isterim ki bizler tüm adımlarınızı Sivas’ta atılan adımlarla bağlılık içinde atıyoruz” ifadelerini kullandı. Özel tüzükle ilgili de “Değişimi sadece kişilere indirgemek vefasızlık olur. İhtiyacımız olan, bu değişimi devam ettirmektir. İkinci Yüzyıl Değişim Kurultayı’nda bu değişim talebinin altını dolduracağız. Tüzüğümüzü daha da demokratikleştirecek, ardından iktidar programına evrilecek programımız için güçlü adımlar atacağız” dedi.

