Sivasspor maçına devam edememişti: Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması!

Beşiktaş, Gedson Fernandes'in ayak bileği dış yan bağ kompleksinde gerilme ve ödem tespit edildiği açıkladı.

Sivasspor maçına devam edememişti: Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması!
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 09.02.2025 - 17:56

Beşiktaş Kulübü, orta saha oyuncuları Gedson Fernandes'in ayak bileği dış yan bağ kompleksinde gerilme ve ödem tespit edildiğini açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımızın Sivasspor ile oynadığı müsabakada, sol ayak bileğine aldığı darbe sonrası ağrı hisseden ve bu nedenle oyuna devam edemeyen sporcumuz Gedson Fernandes'in yapılan değerlendirmeleri ve Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesi sonucunda, ayak bileği dış yan bağ kompleksinde (Anterior Talofibular - Anterior Talokalkaneal) gerilme ve ödem tespit edilmiştir" denildi.

Oyuncunun tedavisine başlanıldığı ve Trabzonspor maçına yetiştirilmeye çalışılacağı aktarıldı.


Etiketler: #beşiktaş #sakatlık #gedson fernandes

İlgili Haberler

Adı Beşiktaş ile anılıyordu: Borussia Mönchengladbach'tan Florian Neuhaus açıklaması!

Adı Beşiktaş ile anılıyordu: Borussia Mönchengladbach'tan Florian Neuhaus açıklaması!
Spor yazarları Sivasspor-Beşiktaş maçını yorumladı: 'Federasyon Eskimo sanıyor olabilir'

Spor yazarları Sivasspor-Beşiktaş maçını yorumladı: 'Federasyon Eskimo sanıyor olabilir'
Eski hakemler Sivasspor-Beşiktaş maçını değerlendirdi: Penaltı kararı doğru mu?

Eski hakemler Sivasspor-Beşiktaş maçını değerlendirdi: Penaltı kararı doğru mu?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler