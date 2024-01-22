Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle 158 köy yolu ulaşıma kapandı

Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle 158 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

AA
Yayınlanma: 22.01.2024 - 12:36
Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle 158 köy yolu ulaşıma kapandı
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İl Özel İdaresi'nden yapılan açıklamaya göre, il genelinde 158 köy yolu, kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı.

Ulaşım sağlanamayan köy yollarında ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Yol açma çalışmalarında hastalık, doğum ve ölüm gibi vakaların görüldüğü yerlere öncelik veriliyor.


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