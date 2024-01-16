Erzurum-Tekman yolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı
Erzurum'u Tekman ilçesine bağlayan karayolu, yoğun kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı.
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Tekman Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, Erzurum-Tekman yolunun olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşıma kapatıldığı bildirildi.
İlçeye ulaşım alternatif güzergahlardan sağlanıyor.
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