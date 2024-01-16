Erzurum-Tekman yolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı

Erzurum'u Tekman ilçesine bağlayan karayolu, yoğun kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

AA
Yayınlanma: 16.01.2024 - 14:49
Erzurum-Tekman yolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı
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Tekman Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, Erzurum-Tekman yolunun olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşıma kapatıldığı bildirildi.

İlçeye ulaşım alternatif güzergahlardan sağlanıyor.


Erzurum karayolu tipi Kar kar fırtınası

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