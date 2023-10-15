Sivas’ta meydana gelen otobüs kazasında ölen 7 yolcunun kimlikleri belli oldu

Yayınlanma: 15.10.2023 - 16:48

Güncelleme: 15.10.2023 - 16:48

Malatya-Kayseri Karayolu Sivas’ın Gürün ilçesi Yazyurdu mevkiinde sabah saatlerinde meydana gelen kazada, İstanbul’dan Van’a gitmekte olan Selim A. idaresindeki 44 AK 213 plakalı Van Gölü firmasına ait otobüs bilinmeyen bir nedenle yoldan çıkarak devrildi.

Kazada aralarında çocukların da bulunduğu 7 kişi hayatını kaybederken 24’ü ağır 40 kişi yaralandı.

Kazada, 30 yaşındaki Serap Hazer, 31 yaşındaki Ahmet Çiçek, 50 yaşındaki Saide Taş, 10 yaşındaki Ahmad Reshad, 9 yaşındaki Yusuf Çınar Hazar ve 58 yaşındaki Muhittin Bulun hayatını kaybetti.