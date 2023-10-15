Sivas’ta meydana gelen otobüs kazasında ölen 7 yolcunun kimlikleri belli oldu

Sivas’ın Gürün ilçesinde meydana gelen otobüs kazasında ölen 7 yolcunun kimlikleri belli oldu.

İHA
Yayınlanma: 15.10.2023 - 16:48
Sivas’ta meydana gelen otobüs kazasında ölen 7 yolcunun kimlikleri belli oldu
Abone Ol google-news

Malatya-Kayseri Karayolu Sivas’ın Gürün ilçesi Yazyurdu mevkiinde sabah saatlerinde meydana gelen kazada, İstanbul’dan Van’a gitmekte olan Selim A. idaresindeki 44 AK 213 plakalı Van Gölü firmasına ait otobüs bilinmeyen bir nedenle yoldan çıkarak devrildi. 

Kazada aralarında çocukların da bulunduğu 7 kişi hayatını kaybederken 24’ü ağır 40 kişi yaralandı. 

Kazada, 30 yaşındaki Serap Hazer, 31 yaşındaki Ahmet Çiçek, 50 yaşındaki Saide Taş, 10 yaşındaki Ahmad Reshad, 9 yaşındaki Yusuf Çınar Hazar ve 58 yaşındaki Muhittin Bulun hayatını kaybetti.


sivas otobüs otobüs kazası kimlik

İlgili Haberler

Son dakika... Kılıçdaroğlu'ndan Sivas'taki kazada hayatını kaybedenler için 'başsağlığı' mesajı

Son dakika... Kılıçdaroğlu'ndan Sivas'taki kazada hayatını kaybedenler için 'başsağlığı' mesajı
Son Dakika: Sivas'ta yolcu otobüsü yan yattı... Ölü ve yaralılar var!

Son Dakika: Sivas'ta yolcu otobüsü yan yattı... Ölü ve yaralılar var!
5 gollü maçta kazanan Sivasspor! Pendikspor 2-3 Sivasspor

5 gollü maçta kazanan Sivasspor! Pendikspor 2-3 Sivasspor

En Çok Okunan Haberler