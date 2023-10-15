Son dakika... Kılıçdaroğlu'ndan Sivas'taki kazada hayatını kaybedenler için 'başsağlığı' mesajı

Yayınlanma: 15.10.2023 - 11:02

Güncelleme: 15.10.2023 - 11:08

Sivas’ın Gürün ilçesi Yazyurdu mevkiinde sabah saatlerinde katliam gibi bir kaza meydana geldi. Şarampole devrilen yolcu otobüsünde bulunan 7 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi ise yaralandı.

Feci kazanın ardından Twitter hesabından başsağlığı mesajı yayımlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Sivas’ın Gürün ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır; yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum."