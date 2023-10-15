Son dakika... Kılıçdaroğlu'ndan Sivas'taki kazada hayatını kaybedenler için 'başsağlığı' mesajı

Son dakika haberi... CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Sivas'ta 7 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin yaptığı açıklamada "Sivas’ın Gürün ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır; yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.10.2023 - 11:02
Son dakika... Kılıçdaroğlu'ndan Sivas'taki kazada hayatını kaybedenler için 'başsağlığı' mesajı
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Sivas’ın Gürün ilçesi Yazyurdu mevkiinde sabah saatlerinde katliam gibi bir kaza meydana geldi. Şarampole devrilen yolcu otobüsünde bulunan 7 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi ise yaralandı.

Feci kazanın ardından Twitter hesabından başsağlığı mesajı yayımlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Sivas’ın Gürün ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır; yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum."


CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sivas

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